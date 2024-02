Siparietto sulla Serie A a Sanremo: lo sfottò Amedeus-Ibrahimovic all'Ariston

L'ospite a sorpresa nella serata d'apertura della 74esima edizione del Festival di Sanremo è Zlatan Ibrahimovic. L'ormai ex attaccante svedese, che da metà dicembre ricopre un ruolo nella dirigenza del Milan come "Senior Advisor della proprietà RedBird", è infatti salito sul palco arrivando a sorpresa direttamente dalla platea e distribuendo "santini" con la sua foto al pubblico presente. "Che ci fai qui? Quanti anni hai?", la domanda di Ibra ad Amadeus. "61", la risposta del conduttore del Festival. "Io 42 e ho smesso... Sono venuto qui per proteggerti, ti ricordi i casini che hai combinato l'anno scorso?", le replica dello stesso Ibrahimovic.

Il siparietto tra i due, quindi, continua con Ibrahimovic che chiede se può andare a occupare il palco d'onore: "Ci si è seduto solo Mattarella", sottolinea Amadeus. "E quanti gol ha fatto?", la battuta pronta di Ibra. Poi, a conclusione, lo sfottò di Amadeus, tifoso dell'Inter: "Ti ho riservato un posto in prima fila anche se non sei primo in classifica...". Risate del pubblico dell'Ariston e show che prosegue con i cantanti in gara.