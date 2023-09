Notizie calcio. Leo Ostigard, difensore norvegese del Napoli, ha trovato il suo primo gol in Serie A sbloccano di testa la gara contro il Lecce (poi finita 4-0 per gli uomini di Garcia).

Ostigard a fine gara ha pubblicato un messaggio sui suoi canali socia: "Felice per il mio primo gol in Serie A e per la prestazione della squadra! Grazie a tutti per il supporto".