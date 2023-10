Chiariello: "Il Napoli è tornato, Osimhen a 5 gol e Natan un muro. Chi l'aveva bocciato ora dov'è?"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Umberto Chiariello ha parlato su Twitter nel post gara di Lecce-Napoli:

"Dissi a fine mercato: mi fido di Garcia. mercato da 8 (la conferma di Osi valeva 7 + Lindstrom: 1 punto in più), potenzialmente da 10 se esplode Natan. Era diventato da 4 ad un certo punto dopo Genova e Braga, e mi perculavate. Caso Osimhen, un boomerang. Natan desaparecido. Lindstrom non pervenuto. Inter a +7. #GarciaOut impazzava. Ed ora? Il Napoli di Garcia fa 4+4 di Nora Orlandi e dà spettaccolo. Osi, tra una crisi di nervi e l’altra, già 5 gol. Natan, un muro. Aspettando Lindstrom… Ma siamo tornati. Eccome se ci siamo. Mi sa mi sa che mi dovete passare i vostri indirizzi che vi verrò a prendere casa casa: e poi vi dovete stare, però".

Ma ora nessuno chiede di Natan? Ma chi lo aveva bocciato senza mai vederlo giocare, ora che dice? Giusto per curiosità… Fermo restando il ritardo societario nell’acquisto che resta un fatto censurabile. I forcaioli perché non si siedono a mo’ di fachiro sul forcone? Ma dico io, manco dopo le brutte figure dell’anno scorso (Kim: 3 pacchetti 10 euro) siete capaci di stare zitti? Ma fosse ca fosse che vi piace fa ‘ figure e ?? Dove c’è gusto non c’è perdenza