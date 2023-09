Caso Osimhen, il Rubin Kazan scherza su TikTok: stesso audio col rigore sbagliato da Kvara! | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Dopo il caso TikTok-Osimhen delle scorse ore, l'ex squadra di Khvicha Kvaratskhelia, il Rubin Kazan, fra le più attive società su TikTok, è tornato sull'argomento scherzandoci su. Non è la prima volta, anzi: il club russo ironizza spesso sui fatti quotidiani del mondo del calcio: ricorderete lo sfottò alla Juventus per Kvaratskhelia in azzurro e altri TikTok celebri.

Questa volta, utilizzando lo stesso audio usato dal Napoli con Osimhen, il Rubin Kazan ha scherzato ("Scusa Khvicha!", scrivono) postando un rigore sbagliato in Russia da Kvaratskhelia. Con didascalia: "POV: l'admin del Napoli lavora al Rubin", con POV che sta per ?point of view. Ecco il video: