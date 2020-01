Venerato a CN24: "Petagna la prima scelta di Gattuso, si attende l'uscita di Llorente. Younes tra Samp e Genoa, occhio a Piatek"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"La partita con la Juventus è stata vinta da Gattuso e dal San Paolo. Visite mediche e firma di Politano oggi. Bisogna essere vigili ma senza aspttarsi niente. Il mercato del Napoli è chiuso, ma allo stesso tempo non è chiuso. Se parte Llorente arriverà un attaccante, stesso discorso per Ghoulam. Bisogna portare l'offerta giusta per i due calciatori. Per le cessioni c'è Younes in uscita, accordo raggiunto con il Napoli con Sampdoria e Genoa, la decisione spetterà al calciatore.

Callejon e Mertens non si muoveranno fino a giugno, ma i calciatori possono partire anche all'ultimo minuto, nel mercato mai dire mai. I calciatori vogliono restare fino a giugno, poi da febbraio potranno accordarsi con nuovi club. Hanno un rapporto importante Callejon e Mertens con il Napoli e la città, una porticina aperta per uno dei due si può sempre restare aperta. Ieri offerti 21 milioni per Petagna (è la prima scelta di Gattuso) e si è preso Politano, il Napoli sembra che stia già guardando al futuro. Ci sono tanti altri profili oltre Petagna, come Piatek".