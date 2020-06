Formazioni ufficiali Inter-Sassuolo: Conte rinuncia a Lautaro per Sanchez, De Zerbi lancia Djuricic dal primo minuto

Formazioni Ufficiali Inter Sassuolo. Il match Inter Sassuolo si giocherà alle ore 19.30 per la 27a giornata di Serie A, si torna in campo post Coronavirus per tutte le squadre che prova a raggiungere i loro obiettivi stagionali. Entrambe sono scese già in campo nella scorsa settimana per i recuperi della 25a giornata. Vittoria per i nerazzurri, sconfitta per i neroverdi. Conte carica i suoi per inseguire il sogno Scudetto, De Zerbi vuole provare a recuperare punti sulle zone d'Europa League. Inter Sassuolo formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Inter Sassuolo

INTER - Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lukaku



SASSUOLO - Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Probabili formazioni Inter Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Magnani, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Inter Sassuolo

Calendario Serie A - 27a giornata