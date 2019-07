Verdi scatenato, due gol in 9 minuti! Sono gli ultimi in azzurro?

Il Napoli raddoppia al minuto 8 della seconda frazione di gioco. Lorenzo Insigne raccoglie una palla vagante ed appoggia per Simone Verdi che a botta sicura batte il portiere De Lucia. Pochi minuti dopo è arrivato anche il secondo gol di Verdi in partita, dopo che Lorenzo Tonelli aveva firmato il momentaneo 3-0. Il Napoli cala il poker e lo fa grazie alla doppietta dell'ex attaccante del Bologna: viene spontaneo chiedersi se saranno i suoi ultimi gol con la maglia del Napoli, visto che da tempo Verdi sembra ormai in uscita. Su di lui Torino e Sampdoria.

Simone Verdi