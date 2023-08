Napoli-Augsburg TOP & FLOP: Rrahmani 'vola', Elmas crea, Ostigard intriga! Politano si sbatte ma...

Napoli-Augsburg è la quinta uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Augsburg Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Augsburg. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Elmas - Lento nel non accorgersi di Raspadori che scappa in avanti al 12’, però è arcigno nell’andare a fare il lavoro sporco in fase di non possesso. Anche nel finale di primo tempo dà il via ad un’azione pericolosa in area di rigore.

Lozano - Propositivo nel provarla a colpire di testa in avvio, e anche di destro al 10’. Fila via sulla fascia, Breithaupt più volte deve ricorrere al fallo. Peccato al 41’, ma è uno dei più attivi di tutto il match fino al cambio.

Ostigard - Chiusura con i tempi giusti su Demirovic al 27’, concede solo corner. Svetta di testa, incuriosisce vederlo da centrale di centrocampo: questione di rotazioni al limite, o progetto da approfondire? Anticipa al 75’ un’occasione pericolosa liberando l’area.

Rrahmani - Primo squillo? Un destro alto sulla traversa. Poi tiene a bada Demirovic quando ce n’è l’occasione. Vola in cielo per impattare il pallone giusto per l’1-0. Poi chiude al 72’ sul cross per Demirovic, un’apertura di 40 metri poco dopo.

FLOP

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

Zerbin - Ha sul piedino il pallone del 2-0, è da solo davanti a Dahmen e spreca terribilmente. Ci riprova qualche minuto più tardi, ne esce un corner.

Politano - Troppo molle lo scavino per superare Dahmen, sfortunato nel trovarsi sulla traiettoria del destro di Lozano, impreciso a metà primo tempo con un cross sballato. Sfiora il palo con la chance più interessante del primo tempo, su punizione colpisce la barriera.