Victor Osimhen scatenato durante le partitelle giocate dagli azzurri in questo allenamento pomeridiano di oggi 31 luglio 2023 allo stadio Patini di Castel di Sangro. In questi scatti di Ciro De Luca si vede tutta la foga agonistica messa in campo dal bomber nigeriano in questo faccia a faccia con Coli Saco. Clicca su foto allegate per vedere: