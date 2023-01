Zazzaroni sul CorSport: "Venerdì la Juve va al Maradona con una diversa consapevolezza di sé"

Calcio Napoli - Ivan Zazzaroni scrive sul Corriere dello Sport dell'ottava vittoria consecutiva della Juventus che venerdì affronterà il Napoli al Maradona:

"Per l’ottava partita consecutiva AllegriOut è riuscito a non subire gol, nonostante – nell’occasione – gli mancasse il difensore più veloce, Bremer, e i tre dietro avessero a che fare con attaccanti rapidi come Success e Beto. Per la sesta volta la Juve ha segnato dopo l’ottantacinquesimo: o la squadra sta bene di testa e di gamba oppure Max ha un gran culo.

Propendo per la prima opzione, ma non trascuro del tutto la seconda. In cinque gare, poi, ha portato a casa i tre punti segnando un solo gol. A proposito di reti, con 14 centri ha raccolto 24 punti, un rapporto che ha del miracoloso. Venerdì la Juve va al Maradona con una diversa consapevolezza di sé, Rabiot in condizioni sfavillanti (formidabile la crescita sul piano dei recuperi), una difesa convinta di essere imperforabile e molti meno vuoti a centrocampo e in panchina"