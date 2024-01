Zanoli alla Salernitana: ecco quando ci sarà l'annuncio ufficiale

Calciomercato Napoli - Alessandro Zanoli domani sarà un nuovo calciatore della Salernitana secondo il Corriere dello Sport. I documenti tra le due società sarebbero stati scambiati proprio ieri in occasione del derby del Maradona. Zanoli dunque non prenderà parte alla spedizione in Arabia per la Supercoppa Italiana.

Zanoli alla Salernitana

Come si legge sul Corriere dello Sport Zanoli andrà alla Salernitana: