"Tienimi dentro e giochiamo con due attaccanti, no?" Osimhen ed il gesto inequivocabile verso Garcia

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul gesto di Victor Osimhen al momento del cambio ieri contro il Bologna. L'attaccante è uscito piuttosto polemico dal rettangolo di gioco.

Ecco cosa si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Osimhen di suo ha sulla coscienza il pallone della svolta, al 27’ della ripresa: rigore molto dubbio per tocco di mano di Calafiori su incursione di Kvaratskhelia, calciato fuori. Garcia pensa bene di togliere Kvara per Elmas e poi lo stesso Osi per Simeone. Uscendo dal campo, il 9 indica la strada al suo allenatore con un gesto della mano: tienimi dentro e giochiamo con due attaccanti, no? No. Il Cholito, per la cronaca, tocca un solo pallone nei minuti finali. E il messaggio che arriva al Bologna è che le minacce sono diminuite"