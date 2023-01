Simeone-Napoli: ecco quanti gol mancano per far scattare l'obbligo di riscatto

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Simeone ha segnato il gol decisivo in Napoli-Roma. Il terzo gol del 2-1 per i partenopei, dopo quelli a Milan e Cremonese in campionato.

Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, Simeone in azzurro "c’è arrivato nella doppia veste di attaccante e tifoso". Sì, perché lo scorso anno con l'Hellas Verona fece il vice capocannoniere della Serie A con 17 gol e aveva tantissime offerta. Ma come racconta il quotidiano aveva un sogno:

"Il Cholito non volle sapere ragioni (“Sogno la Champions nello stadio di Diego”) e aspettò con pazienza che passasse l’intero mese di agosto, allenandosi anche in solitudine e accettando le onerose condizioni poste da Aurelio De Laurentiis, che alla fine si convinse a ingaggiarlo con la formula del prestito condizionato. L’obbligo di riscatto scatterà infatti automaticamente solo se il bomber argentino riuscirà a raggiungere la cifra ragguardevole in stagione di 20 reti".

Insomma, mancherebbero ancora 12 gol: non pochi, visto il minutaggio dell'argentino. Ma in ogni caso De Laurentiis potrebbe riscattare Simeone: "Tutto lascia pensare però che prevarrà in ogni caso il buonsenso, visto che il sudamericano si sta ampiamente meritando di restare".