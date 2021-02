Si riapre a Pasqua! Coronavirus, spostamenti e visite vietati ancora per un altro mese

Ultimissime notizie coronavirus. Oggi Il Mattino di Napoli fa il punto sulle misure di blocco e chiusura disposte dal nuovo Governo italiano per contenere la pandemia di Covid-19. Per ora si proroga il divieto di spostamento tra regioni che scade giovedì e che il Consiglio dei ministri di questa mattina dovrebbe allungare di trenta giorni, «in modo da arrivare a riaperture a ridosso delle vacanze pasquali che potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno per gli operatori turistici».

Dpcm

Coronavirus, si riapre a Pasqua

L'obiettivo, dunque, è riaprire tutto a Pasqua. Nel frattempo, dunque, oggi il Governo varerà un nuovo decreto che prolungherà tutte le chiusure che al momento scadono il 5 marzo. Tuttavia, manca ancora un accordo chiaro tra il governo centrale e le Regioni italiane, che già ieri sera hanno respinto l'idea di creare un'unica zona arancione su tutto il territorio italiano, proposta arrivata dal Ministero con l'obiettivo di contenere la nuova variante inglese. Tra le richieste delle Regioni anche quella di inserire nella cabina di regia politica i ministri economici in modo da avere una contemporaneità tra restrizioni e ristori. Tempestività, ma anche un preavviso congruo nelle decisioni in modo da evitare ciò che è accaduto di recente con gli impianti di sci. E' per questo che il monitoraggio potrebbe avvenire a inizio settimana e non venerdì per far arrivare la decisione delle zone troppo a ridosso del week end.