Rivoluzione ADL, via al progetto: 4 super acquisti per il nuovo Napoli

Scatenato il Napoli che già pensa al futuro e il presidente Aurelio De Laurentiis è convinto di andare a fare grandi acquisti per il nuovo progetto, calciomercato Napoli pronto a decollare da un momento all'altro in vista dell'estate. Ci saranno almeno 4 acquisti top per il Napoli.

Calciomercato Napoli: le mosse di De Laurentiis

Arriva l'analisi del Corriere dello Sport che fa anche i nomi dei giocatori accostati e che si ritrovano nella lista di De Laurentiis per il nuovo Napoli che verrà: Sudakov, David o Gimenez, Buongiorno e Goretzka. Il piano è quello di andare a rinforzare la spina dorsale della squadra in ogni zona del campo.

Grandi manovre previste dal presidente Aurelio De Laurentiis, l’uomo che dovrà restaurare il nuovo Napoli e può farlo con i soldi della cessione di Osimhen, sempre più vicino all'addio. La lista del Napoli non è lunghissima, questa volta gli azzurri vogliono puntare su colpi mirati ed ecco che arrivano i nomi dei giocatori da voler prendere per i prossimi anni:

Alessandro Buongiorno che è il punto di riferimento del Torino e ora rientra anche nella Nazionale dell'Italia di Spalletti. E' molto gradito e serve capire la valutazione. De Laurentiis ne ha già offerti 40 .

, 29 anni del intriga tanto per rafforzare il centrocampo, ma c'è anche la Juve. Jonathan David o Santiago Gimenez per l'attacco. Arriverà un sostituto di Osimhen, con il sogno Joshua Zirkzee.