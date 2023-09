"Resto qua", Zielinski ha rifiutato il potente denaro arabo

Ci sono dei retroscena di calciomercato che vengono fuori per il Napoli di Rudi Garcia che ha avuto un'estate tormentata con le continue offerte dall'Arabia Saudita che sono arrivate agli azzurri.

Calciomercato Napoli: Zielinski ha scelto di restare

Napoli - Non per soldi ma per amore: questa la scelta di cuore di Piotr Zielinski che ha deciso di restare in Italia. Rifiutata la grande proposta contrattuale dallo sceicco, trentasei milioni di euro da spalmare in appena tre anni. Piotr Zielinski preferì continuare a cullarsi con le onde del Napoli e ad ignorare ma con rispetto l’Al-Ahli: «Resto qua».