Repubblica - De Laurentiis e Garcia colpevoli del campionato horror del Napoli: il presidente ha compiuto un vero disastro

L'edizione in edicola oggi di Repubblica il punto della situazione in merito al "campionato horror" della SSC Napoli per la stagione 2023-2024, imputando le colpe a De Laurentiis e Garcia:

"Sesto in classifica, fuori dalla zona Champions e con 17 punti in meno dopo appena 15 giornate rispetto al campionato scorso. L’ora dei processi è finita e non ci sono dubbi sui nomi dei principali colpevoli: Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia, che hanno impedito al Napoli di difendere in maniera onorevole il titolo tricolore con i loro gravissimi errori. Il presidente non ha saputo gestite il dopo scudetto e si è infilato in un lungo tunnel di decisioni a dir poco superficiali: sottovalutando la gravità degli addii di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli al termine della passata stagione e poi sbagliando tutto sul mercato estivo. I tre acquisti di Natan, Cajuste e Lindstrom non hanno infatti migliorato l’organico e gli altri due ( Caprile e Cheddira) hanno più che altro sistemato i conti del Bari. Ma il vero disastro del numero uno azzurro è stato affidare la panchina dei campioni d’Italia allo stralunato allenatore francese, che non s’è mai dimostrato all’altezza ed è stato esonerato persino in ritardo, dopo aver lasciato alle sue spalle una montagna di macerie".