Repubblica - ADL e Spalletti non si sopportavano da un po': il video mostrato ieri da Luciano dice tutto

Napoli calcio - L'edizione napoletana di Repubblica sottolinea come De Laurentiis e Spalletti non si sorpottassero ormai già da un po' di tempo. Questa è stata la decisione che ha portato al divorzio a fine stagione tra il club ed il tecnico;

"Ma De Laurentiis e Spalletti non si sopportavano più già da un po’ e di conseguenza non c’erano margini per consentire a entrambi di continuare a lavorare insieme. «Non merito questo premio. Lo sto ricevendo solamente grazie alla città, aitifosi e soprattutto alla squadra, talmente forte che nella scorsa stagione avrebbe potuto battere tutti con una guida qualsiasi, come giustamente ha detto qualcuno alla fine del campionato... » .

Ma il vaso è traboccato quando Luciano il napoletano ha chiesto di accendere il maxischermo della Sala dei Baroni. « Vi mostro un video motivazionale che avevo regalato ai giocatori, prima della partita decisiva. Finora sono stati gli unici a vederlo». Tre minuti e 42’’ da brividi, in cui erano racchiuse le tappe della cavalcata tricolore e sono comparsi tutti gl artefici della conquista del titolo, tranne uno..."