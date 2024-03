CorSport - De Laurentiis vuole il Mondiale per club: premio da capogiro alla squadra, la cifra

Premio choc stanziato da Aurelio De Laurentiis alla squadra si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il presidente del Napoli ha infatti promesso alla squadra un ricco bonus in caso di qualificazione al prossimo mondiale per club che si giocherà la prossima stagione e che garantisce ricavi decisamente importanti per le casse del club.

Aurelio De Laurentiis premio da 10 milioni alla squadra

Mondiale per club, il premio stanziato da De Laurentiis

Dicevamo come il presidente Aurelio De Laurentiis abbia stanziato un premio clamoroso per la squadra nel caso in cui riuscisse ad ipotecare la qualificazione al prossimo mondiale per club. Il Napoli oggi ha 42 punti e dista 5 lunghezze dalla Juventus. Un passaggio del turno martedì avvicinerebbe gli azzurri ai bianconeri. In parole povere, al Napoli servirebbero 2 vittorie (da 2 punti ciascuna) più il punto qualificazione oppure di una vittoria e 2 pareggi. De Laurentiis, come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, ha stanziato un premio di 10 milioni alla squadra in caso di qualificazione al prossimo mondiale per club.