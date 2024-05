Svolta Manna, la Juventus lo libera! CorSport: ecco quando dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale

Calciomercato Napoli. Giovanni Manna è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per far partire il nuovo progetto del Napoli. Il dirigente è ancora sotto contratto con la Juventus, ma si aspetta solo l'annuncio ufficiale per l'inizio della sua avventura in azzurro.

Manna-Napoli, la data dell'annuncio

Di Manna e del Napoli ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha svelato alcuni dettagli e retroscena:

Giovanni Manna, 36 anni da brindare il 29 luglio nel ritiro di Castel di Sangro, un giorno dopo la prima amichevole internazionale che la squadra giocherà con i turchi dell’Adana Demirspor, sarà molto presto il nuovo responsabile dell’area sportiva con tutti i crismi. Lo è già in pectore, certo, De Laurentiis lo ha scelto da un bel po’, ma questi sono i suoi giorni: manca poco all’investitura ufficiale, pochissimo. Diciamo che potrebbe anche arrivare all’inizio della settimana che porterà alla chiusura di una stagione paradossale, ai limiti dell’assurdo per tutto quello a cui lo scudetto cucito sulle maglie dopo 33 anni, ma già scucito e spedito a Milano, ha dovuto assistere.