Nino D'Angelo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C'è la mano di Diego in questo momento magico. Ma avete visto che gol fa Osimhen? Roba da perdere la testa. E i dribbling di Kvara? Le geometrie di Lobotka? Poi quando vedi il Cholito entrare e inventarsi colpi così, come fai anon pensare che Maradona non stia partecipando a questa cavalcata?"