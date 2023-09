Natan titolare con il Bologna? Cosa trapela da Castel Volturno

Calcio Napoli - Con l'infortunio di Rrahmani avrà più spazio Natan? Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport anche con l'infortunio di Rrahmani, l'allenatore Garcia dovrebbe far restare in panchina a Bologna il brasiliano Natan che ha fatto il suo debutto con la maglia del Napoli in Champions League contro il Braga.

Natan titolare Bologna Napoli?

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: