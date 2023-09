Natan coccolato da Juan Jesus e Olivera: Garcia già sapeva una cosa

Napoli - Il Napoli aspetta con ansia l'esordio di Natan e fissa l'obiettivo di vedere il giocatore titolare nella prossima sfida con il Genoa dopo la sosta, per poi lanciarlo con regolarità in campo. Ora arrivano notizie da Il Mattino che parla di come Juan Jesus e Olivera coccolano e tengono a bada il nuovo arrivo