Napoli interessato a Brescianini del Frosinone: duello con la Juventus

Il Napoli vuole ripartire da calciatori nati tra il 1999 e 2000 si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che lancia un nome nuovo per il centrocampo azzurro. Non è un mistero che quella zona di campo sarà totalmente rivoluzionata in estate. Un profilo molto gradito è quello di Brescianini del Frosinone. Un calciatore forte fisicamente, ma anche in grado di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica del campo.

Napoli interessato a Brescianini del Frosinone

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'interessamento del Napoli nei confronti del centrocampista Brescianini del Frosinone che piace molto anche alla Juventus: