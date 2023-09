Napoli convinto di Natan: scelta la partita per lanciarlo da titolare

Il Napoli di Rudi Garcia lavora per trovare la miglior condizione in vista delle prossime settimane di stagione che saranno molto impegnative tra Serie A e Champions League. Bisognerà fare di tutto per farsi trovare pronti ed è il caso anche di Natan pronto ad avere l'occasione per giocare titolare.

Formazione Napoli: Rudi Garcia lancia Natan

Napoli - Natan aspetta l'occasione che gli concederà Garcia dopo la sosta delle Nazionali. Il tecnico francese non vuole bruciare il nuovo acquisto e prepara l'occasione giusta per il giovane centrale arrivato in estate per sostituire Kim. In casa Napoli sono sicuri di avere un crack del calcio sudamericano e la prossima partita contro il Genoa può essere quella giusta per vederlo titolare. C'è la seria possibilità di vederlo in campo con il Genoa da titolare. L'obiettivo è annunciarlo in formazione a Marassi.