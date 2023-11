Mazzarri fa prove contro la Juve Stabia: è finita 1-0 gol del baby Peluso! Primi movimenti per Rrahmani, Natan e Juan Jesus

Ultime notizie Napoli - Il Napoli lo ha definito allenamento congiunto quello contro la Juve Stabia, si è giocato ma in tempi e misure del campo ridotte, visto anche la penuria di giocatori per il Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

È finita 1-0 con una rete del classe 2005 Luciano Peluso, rigorosamente a porte chiuse:

"Per Mazzarri, con Rrahmani, Natan e Juan Jesus a disposizione, la possibilità di provare qualche movimento nella fase di non possesso. Si tratta intanto di fissare alcuni concetti di base, per migliorare soprattutto l’organizzazione del reparto, che fino adesso ha avuto un rendimento tutt’altro che soddisfacente"