Mario Rui pronto a tornare in campo prima del previsto: la data

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al rientro in campo di Mario Rui:

"Mario Rui ieri ha disputato un allenamento personalizzato in campo. Il portoghese si è infortunato nel match contro l’Empoli, l’ultimo di Rudi Garcia sulla panchina azzurra, riportando una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Il recupero sta procedendo bene e il giocatore ha messo nel mirino una data. L’obiettivo è strappare la convocazione martedì 12 dicembre nella gara di Champions League contro il Braga, una sorta di finale per il Napoli che ha l’obbligo di centrare la qualificazione agli ottavi, altrimenti taglierà il traguardo contro il Cagliari, quattro giorni più tardi ( sabato 16)".