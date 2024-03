Mondiale per Club 2025, l'avvocato Spallone: "Azione legale del Napoli contro la Juve? C'è un asso che ADL potrebbe giocarsi"

Napoli - Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di fare dietrofront su una possibile azione legale nei confronti della Juventus per quanto riguarda la qualificazione al prossimo Mondiale per club. L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune parole dell'avvocato Giorgio Spallone che praticamente dà un assist a ADL in previsione di una possibile azione legale del presidente del Napoli.

Mondiale per Club 2025, azione legale di De Laurentiis

Ecco cosa ha dichiarato Spallone a Tuttosport sul tema Napoli e Juventus per il Mondiale per Club 2025: