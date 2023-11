Insigne: "Kvara è un campione, gli ho fatto i complimenti. Osimhen? C'è tanto di Spalletti dietro la sua esplosione"

Napoli calcio - Lorenzo Insigne ha parlato di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia alla Gazzetta dello Sport:

Quanto è migliorato Osimhen da quando lo ha conosciuto? «Tantissimo, e dietro la sua crescita c’è il lavoro di Spalletti. Victor perdeva energie nervose in proteste, cadeva nella trappola della provocazione degli avversari. Se non sta tranquillo, non riesce a esprimersi al meglio. Lo scorso anno si vedeva che era più calmo e in controllo. E ha fatto la differenza. È migliorato anche tecnicamente: ha enormi qualità, con Spalletti è riuscito a metterle al servizio della squadra».

Kvara ha sorpreso anche lei? «Non lo conoscevo: è fortissimo. Via social gli ho fatto i complimenti: è davvero un campione»