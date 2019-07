Insigne alla Ribery o CR7, Ancelotti disegna un nuovo ruolo per il capitano: il retroscena

Mercato Napoli - Un Napoli su misura per Lorenzo Insigne. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, mister Carlo Ancelotti sta provando molto il 4-2-3-1 negli ultimi giorni di questo ritiro a Dimaro. Osservato speciale è il capitano che lo scorso anno non ha avuto un rendimento eccezionale per tutta la stagione nel 4-4-2. Per questa ragione Ancelotti ha pensato un ruolo alla Ribery o cristiano Ronaldo per esaltarne le qualità:

"Carletto, dopo una prima stagione di 4-4-2 flessibile, sta lavorando sul passaggio al 4-2-3-1. In attesa di capire già in occasione delle prossime amichevoli cosa chiederà Ancelotti al capitano, l’idea è che il tecnico possa pensare di impiegare Insigne come Cristiano ai tempi del Real, nelle rare occasioni in cui la soluzione tattica era la suddetta piuttosto che il prediletto 4-3-3, e soprattutto come Ribery nel Bayern. Più attacco che difesa, insomma: anche perché l’idea di lanciarlo da seconda punta nel 4-4-2 fu imperniata proprio sul principio di limitarne i compiti di copertura, così da liberarne il talento".