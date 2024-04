"Voglio essere utile al Napoli", spunta la richiesta di Zielinski a Calzona!

Ultime news SSC Napoli - Sebbene a fine anno passi all'Inter a parametro zero, Zielinski non smette di dimostrare amore nei confronti della città di Napoli e dei suoi tifosi. E in un periodo dove in tanti stanno dimostrando poco attaccamento alla maglia, spunta un retroscena da Il Mattino:

"La questione scudetto per l'Inter era solo una mera formalità, questione di tempo, ma Piotr è ancora un giocatore del Napoli, motivo per il quale vuole onorare la maglia fino all'ultimo giorno utile. Si sente ancora un giocatore azzurro. Per l'Inter c'è tempo. Fino al momento dell'addio, però, Zielinski ha in testa una sola cosa: portare il Napoli in Europa. Questo perché l'idea di vederlo fuori da tutto lo farebbe stare male. Piotr si sente napoletano - ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Giugliano - e fino all'ultimo istante vuole sentirsi utile alla causa azzurra. Lo ha detto chiaramente anche a Ciccio Calzona che infatti lo sta utilizzando con maggiore continuità rispetto a qualche mese fa".