Insigne alla Lazio a gennaio? CorSport: idea prestito, il piano studiato da Fabiani

Serie A - Occasione Lorenzo Insigne per la lazio si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che non esclude un tentativo dei biancocelesti per l'ex capitano del napoli che è ancora sotto contratto con il Toronto:

"Una, si sa, può essere Lorenzo Insigne, ma solo se il Toronto lo presterà a costo zero. Ha 32 anni e un contratto da 11 milioni tra cifra fissa (7,5) e legata al marketing. In caso di prestito il giocatore dovrebbe rinunciare ad una parte dello stipendio che gli spetterebbe fino a giugno, una grossa fetta dovrebbe coprirla il club canadese, il resto la Lazio. Non è un’operazione semplice. Insigne è a Napoli, vi rimarrà fino a Capodanno. Si è affidato alla You First, stessa scuderia che cura gli interessi di Luis Alberto, per tornare in Europa, meglio se in Italia".