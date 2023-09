Gazzetta su Osimhen: ignora Garcia dopo il gol, ma se si arrabbia sempre così per il francese va benissimo

Ultime notizie Napoli - Notte da campione, applaudito e osannato dalla sua gente. L'attaccante del Napoli Victor Osimhen risponde sul campo, alla sua maniera a ogni discussione e polemica con il club. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Osimhen sarà irascibile, a volte anche discutibile, ma quando è sul tappeto verde devi amarlo per la potenza e l’agilità delle sue giocate:

"Nel calcio conta il campo e Victor si è dimostrato splendido Quando l’arbitro indica il dischetto, tutto lo stadio invoca Osimhen e dalla panchina Garcia lo designa per tirare, lui invece lascia il rigore a Zielinski, correndo poi ad abbracciarlo dopo la realizzazione. Poi il gol, ma stavolta niente braccia levate al cielo e non toglie nemmeno la maschera. Non esulta. Dopo corre verso la panchina: Garcia è a pochi metri ma lo ignora e corre ad abbracciare il nuovo compagno Lindstrom. Rudi applaude al fianco, perché se Osimhen si arrabbia sempre così per il francese va benissimo"