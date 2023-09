Gazzetta su Natan: il Napoli aveva bisogno di un leader invece ha preso un giovane senza esperienza

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla scelta del Napoli di puntare su Natan:

"Aspettando Natan che come Godot finisce con una consonante tronca. Il classe 2001 sicuramente è un buon prospetto, ma ha giocato in una difesa a tre e non ha esperienza internazionale nemmeno nelle rappresentative giovanili del Brasile.

Insomma il Napoli aveva bisogno di un leader della difesa invece è arrivato un giovane di belle speranze. Al tempo stesso però il club almeno da maggio sapeva della scelta di partire del difensore e forse, agendo di anticipo, poteva trovare un giocatore di maggiore esperienza per guidare la difesa".