Gazzetta - Perché Osimhen e Kvaratskhelia hanno scelto di restare a Napoli nonostante le voci di calciomercato

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela perché Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia hanno deciso di restare a Napoli nonostante le tante voci di calciomercato:

"Ecco però che per Victor e Khvicha la Champions è un grande stimolo, un palcoscenico da calcare da grandi protagonisti, come hanno saputo fare schiantando squadre del calibro del Liverpool, dell’Ajax e dell’Eintracht Francoforte. Dunque non può essere il Braga a incutere timore, oltre al logico rispetto che si deve ad ogni avversario. Del resto se la coppia dei sogni è rimasta a Napoli è proprio perché è convinto di essere ancora protagonista nel torneo per club più prestigioso al mondo".