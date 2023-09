Gazzetta - Non si può buttare la croce su Juan Jesus dopo la cessione di Kim

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul fatto che Rudi Garcia abbia deciso di puntare nell'immediato su Juan jesus per rimpiazzare Kim:

"Ogni soluzione può essere buona, secondo le caratteristiche dei giocatori. Ma se hai Kim, che oltre al suo carisma, ha fisicità e velocità per difendere in campo aperto allora tenere il baricentro alto della squadra può diventare - come poi è stato - una strategia vincente. Ma se non hai più il coreano non puoi buttare la croce su Juan Jesus - anzi su Felipe Anderson ha “parato” un altro probabile gol - che ha altre caratteristiche. Perché alzare ulteriormente questo baricentro di quasi cinque metri espone la squadra a contropiedi micidiali".