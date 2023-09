Gazzetta - De Laurentiis a gennaio chiederà non meno di 100 milioni per cedere Osimhen

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Victor Osimhen:

"La società a differenza della maggior parte dei club, sceglie di ammortizzare i costi del cartellino di un giocatore (76 milioni di euro, comprensivi di oneri e commissioni) con un sistema a quote decrescenti, così studiato: 40% il primo anno, 30% il secondo, 20% il terzo, 7% il quarto e il restante 3% l’ultimo, nel caso in cui sia fatto sottoscrivere un contratto quinquennale.

Essendo entrati nel 4° anno in azzurro, dopo l’arrivo dal Lilla nel 2020, al Napoli basterà paradossalmente incassare una cifra superiore ai 6-7 milioni a gennaio o addirittura ai 2 a giugno, avendo garantita una plusvalenza. Ma è ovviamente più realistico immaginare che De Laurentiis a gennaio chiederà non meno di 100 milioni per cedere l’attaccante".