Calciomercato Napoli - I soldi della clausola di Osimhen verranno investiti da De Laurentiis per rinforzare l'attacco. Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Psg è sicuramente in pole per acquistare il numero 9 nigeriano anche se non sono da escludere blitz da parte di club inglesi. Su tutti c'è il Chelsea che proverà a prendere Osimhen inserendo delle contropartite tecniche nell'affare.