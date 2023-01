Gazzetta - A tradire Spalletti non è stato l’ampio e previsto turnover ma alcuni suoi fedelissimi

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza le scelte tecniche che avrebbero condannato il napoli all'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese:

"E a tradire Spalletti non è stato l’ampio e previsto turnover, ma alcuni suoi fedelissimi, entrati nel finale di partita sul 2-1 per gli azzurri e incapaci di portare a casa la missione: «Nel finale avevo messo dentro proprio quelli che giocano di solito di più in campionato per gestire al meglio il finale. E invece non ci siamo riusciti». Il Napoli saluta il suo primo obiettivo stagionale, forse quello “più abbordabile” all’inizio della stagione, di sicuro quello più caro alla gestione De Laurentiis, con le tre Coppe Italia già vinte in passato, due volte contro la Juve una volta con la Fiorentina. Ma niente drammi: in campionato il vantaggio è ampio e in Champions la strada fin qui è stata da big d’Europa. Riprendere il filo, questo è il diktat. E mai più cali di tensioni"