Festa scudetto, ADL e Manfredi si stanno già organizzando: diretta tv e maxischermo a Piazza Plebiscito!

Novità per lo stadio Diego Armando Maradona! Stadio, museo e festa: sinergia tra SSC Napoli e Comune di Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi pronti a lavorare insieme sui nuovi progetti all'ordine del giorno.

Ultime notizie. Ne parla oggi l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che evidenzia gli ottimi rapporti tra Manfredi e De Laurentiis, che "si sentono spessissimo al telefono". Fu proprio il Sindaco a contattare ADL: "Questo è il mio cellulare, sentiamoci direttamente tu ed io", gli disse quando fu eletto, come racconta il CdM.

Festa scudetto

E adesso che il Napoli vince e convince, il Comune di Napoli non vuole perdere l'occasione di sostenere il club in questa stagione da record contribuendo all'organizzazione della possibile festa scudetto in città. La prima idea consiste in una diretta televisiva con un maxischermo a Piazza del Plebiscito e una gestione del traffico che consenta di gestire i festeggiamenti nel migliore dei modi.

Tra i piani di Manfredi c'è anche la cittadinanza onoraria per De Laurentiis, in caso di vittoria scudetto.