"Dove sono quei 10 assatanati che recuperano palla come al Mapei un anno fa?". Calzona inchioda la squadra in sala video

Crisi Napoli, Calzona striglia la squadra

Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri Francesco Calzona ha paragonato alcune immagini di Empoli-Napoli con quelle di un anno fa, in particolare Sassuolo-Napoli, in cui la squadra rincorse tutta in blocco l'avversario per bloccare una ripartenza da calcio d'angolo. Quella immagine della gestione Spalletti fu il manifesto della fame di questo gruppo nel voler vincere insieme: