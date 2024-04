David ha già fatto sapere il suo gradimento al Napoli, contatti in corso con l'entourage: le ultime

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al possibile arrivo in azzurro di Jonathan David:

"Osimhen, sei partite per dirsi addio e il Napoli sta già pensando all’erede. Potrebbe arrivare ancora dal Lille, come fu per Osimhen. David è nato a New York, ma è canadese di nazionalità: sembra pronto al grande salto. Quattro stagioni in Ligue 1 da protagonista: nel 2022- 2023 ha segnato 26 reti in tutte le competizioni, in quella attuale è già a quota 23 con una striscia di alto livello nell’ultimo periodo: 5 volte in gol in altrettante partite".

"A David non dispiacerebbe affatto raccogliere il testimone di Osimhen: l’ingaggio ( sui 3 milioni di euro) è in linea con il progetto De Laurentiis. Il 24enne non avrebbe alcun tipo di preclusione sul Napoli e accetterebbe a prescindere dalla qualificazione europea. I contatti con l’entourage ci sono già stati, ma serve pure l’accordo con il Lille. I francesi, da sempre, sono bottega cara e partono da una valutazione alta: 45- 50 milioni di euro. Toccherà al club azzurro trovare l’intesa in tempi brevi".