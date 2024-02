Napoli Calcio - Secondo quanto si legge nell'edizione odierna di Cronache di Napoli, il nome nuovo per la panchina del Napoli è quello di Alberto Gilardino che attualmente allena la squadra del Genoa. De Laurentiis ci starebbe pensando in vista della prossima stagione. Si aggiunge dunque un nuovo nome oltre a quelli già noti come Conte, Farioli, Palladino e Thiago Motta.