Incredibile dalla Romania: "Su Dragusin irrompe il Bayern: tedeschi pronti a chiudere subito col Genoa"

Calciomercato Napoli - C'è anche il Bayern Monaco su Dragusin si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il preferito è sempre Dragusin ma la strada che porta al romeno del Genoa si sta complicando per l’offensiva del Tottenham, cui si è aggiunto nelle ultime ore pure il Bayern Monaco. Dal nord di Londra l’insidia è bella grande: quasi 27 milioni di euro e un pressing che si sta facendo sempre più forte".

Ad aggiungere ulteriori dettagli su questa indiscrezione di calciomercato è il portale rumeno Gazeta Sporturilor che spiega perché il Bayern avrebbe deciso di rompere gli indugi per il difensore Dragusin del Genoa. Sono essenzialmente due i motivi per i quali i tedeschi vogliono chiudere subito: in primis la partenza di Kim per la Coppa d'Asia e poi perchè l'olandese de Ligt è appena rientrato da un infortunio.