CorSport - Lo Celso-Napoli, braccio di ferro prolungato con il Tottenham: le condizioni poste dagli azzurri

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista Lo Celso è il primo nome della lista per rinforzare la zona nevralgica del campo del Napoli:

"Lo Celso porta con sé quel che serve, ci aggiunge pure la seduzione dell’appartenenza ad Paese nel quale Napoli si rivede emotivamente, e comunque deve sperare che il Tottenham si convinca a concederlo in prestito oneroso. Non è mai semplice una trattativa, con Adl è più complicata, e con un presidente-manager che sta ventiquattro ore su ventiquattro in ritiro, che ha assorbito gli incarichi e le responsabilità in misura totalizzante, il braccio di ferro s’annuncia prolungato: Lo Celso è il centrocampista che il Napoli farebbe salire sul primo aereo da Londra".