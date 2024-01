CorSport - Le parole di ADL hanno ferito Zielinski: c’è una frase che non ha convinto Piotr

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela altri dettagli sullo stato d'animo di Piotr Zielinski. A quanto pare, il calciatore non ha gradito molto le ultime parole rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport su Zielinski:

"Vive da esiliato in casa e in un clima diventato ancora più spiacevole negli ultimi giorni: professionista sì, ma Piotr è anche una persona sensibile e le parole di De Laurentiis sul suo futuro l'hanno ferito. Quel ' se vuole restare, siamo pronti ad abbracciarlo' non l'ha convinto. C'è il rischio concreto, dal 1°febbraio, di essere messo fuori rosa dalla lista campionato per questioni numeriche".