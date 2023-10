CorSport - La sfida con il Real Madrid dirà tre cose sul Napoli. Otto gol in due gare non ti cambiano la vita

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come il banco di prova per il Napoli sarà senza dubbio la sfida contro il Real Madrid. Ecco cosa scrive nel suo editoriale Alessandro Barbano:

"Otto gol in due gare e ti cambia l’umore. Non la vita. Perché la vita può cambiare solo martedì sera, quando arriva al Maradona il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Quando il Napoli misurerà tre cose: quanto ha perso, se ha perso, la difesa nello scambio strutturale tra Kim e Natan e in quello congiunturale tra Rrahmani e Ostigard;

come sta fisicamente e mentalmente Osimhen rispetto al suo potenziale; se i rincalzi Lindstrom e Cajuste sono adeguati a una squadra chiamata a lottare e a vincere in Italia e in Europa. Il resto lo sappiamo già, e a Lecce ne abbiamo avuto un’altra conferma: il Napoli ha un centrocampo stellare, anche nel giorno in cui Zielinski non gioca al massimo, perché Lobotka e Anguissa sono una mediana difficile da trovare nel Vecchio Continente".