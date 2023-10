CorSport - De Laurentiis da Garcia e squadra negli spogliatoi a Lecce: la reazione del patron al fischio finale

Calcio Napoli - C'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis ieri allo stadio Via del Mare di Lecce. Al fischio finale di Pairetto, come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il numero uno del club ha fatto i complimenti a Garcia e squadra negli spogliatoi.

Ecco cosa si legge stamattina sul Corriere dello Sport:

"Dal Maradona al Via del Mare, spettatore curioso e poi entusiasta, Aurelio De Laurentiis lascia la tribuna sorridente bissando l'espressione soddisfatta intravista mercoledì sera. Prima si lascia andare ad una personalissima considerazione raggiungendo gli spogliatoi per fare i complimenti a Garcia e alla squadra («Sono sempre stato sereno e tranquillo, mai avuto dubbi») e poi, per la terza partita di fila, ricordando il Dall'Ara, affida ai social, a X, un tempo Twitter, il suo pensiero sulla seconda vittoria consecutiva in campionato del Napoli"