CorSport annuncia: Osimhen titolare contro l'Inter! Mazzarri sceglie il terzino sinistro

Ultime notizie Napoli - Dopo la gara di Champions contro il Real Madrid, il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A.

Napoli-Inter, Osimhen dal 1'

Come racconta il Corriere dello Sport, in attacco Victor Osimhen riprenderà regolarmente il suo posto al centro del tridente come ha annunciato Walter Mazzarri. Così come Juan Jesus, un ex come Walter, dovrebbe ancora completare la linea a quattro da terzino sinistro. Adattato, certo.