CorSera - Ancelotti torna a Napoli: fu l'uomo giusto nel posto e momento sbagliato

Ultime notizie UEFA Champions League - L'edizione odierna del Corriere della Sera parla del ritorno di Carlo Ancelotti in città per Napoli-Real Madrid:

"Un gentleman col berretto, Re Carlo arriva allo stadio Maradona con eleganza. La semplicità è il tratto distintivo degli uomini perbene. Cinque Champions all’attivo e un esonero, a Napoli, che da qualsiasi parte lo si analizzi resta una macchia della sua anima, un’onta nella sua carriera piena di trofei. Non sente desiderio di vendetta, ma quando dice, inarcando il sopracciglio, «è stato un bene dividerci, non sarei oggi nel club migliore al mondo» sottolinea con classe lui chi è e cosa ha fatto. L’uomo giusto nel posto sbagliato? Probabilmente è stato sbagliato il momento, in quella atmosfera di veleni per lo scudetto perduto in albergo qualche mese prima o dinnanzi alla tv (guardando Inter-Juventus).

Ma tant’è. Ancelotti è tornato a Napoli per giocare la Champions, lì dove il panorama ancora mette i brividi e le emozioni riaffiorano. «Ci sono stati momenti buoni, altri meno. È sempre meglio separarsi quando non c’è piena sintonia con la società, per me resta un’esperienza positiva», la cordialità è il suo pezzo forte".